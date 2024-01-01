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FACT0RN, PoW olarak hashing yerine tamsayı çarpanlarına ayırma yöntemini kullanır. RSA kriptografik sistemi, tamsayıları çarpanlara ayırmanın zorluğuna dayanarak çevrimiçi veri güvenliğini sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde bankalar verilerini güvence altına almak için bu sistemi kullanmaktadır. fact0rn geliştirmesi Coinbase tarafından finanse edilmiştir.