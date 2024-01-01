Fact | FACT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Fact Hızlı Proje Tanıtımı
FACT0RN, PoW olarak hashing yerine tamsayı çarpanlarına ayırma yöntemini kullanır. RSA kriptografik sistemi, tamsayıları çarpanlara ayırmanın zorluğuna dayanarak çevrimiçi veri güvenliğini sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde bankalar verilerini güvence altına almak için bu sistemi kullanmaktadır. fact0rn geliştirmesi Coinbase tarafından finanse edilmiştir.Fact geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FACT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFACT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFACT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz303,000