Euler Finance | EUL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Euler Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Euler, Ethereum üzerinde, kullanıcıların güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan kripto varlıklarından faiz kazanmalarına veya değişken piyasalara karşı korunmalarına yardımcı olan gözetimsiz, izne gerek duymayan borç verme protokolüdür.Euler Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EUL Token MEXC'de
MEXC Borsası, Euler Finance (EUL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de EUL
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Euler Finance satın almak veya MEXC EUL ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıEUL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEUL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz27,182,818