Euler Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Euler, Ethereum üzerinde, kullanıcıların güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan kripto varlıklarından faiz kazanmalarına veya değişken piyasalara karşı korunmalarına yardımcı olan gözetimsiz, izne gerek duymayan borç verme protokolüdür.