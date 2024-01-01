EarnTV | ETV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EarnTV Hızlı Proje Tanıtımı
EarnTV®, yayıncılar için bir izleyici tokeni olan ve blok zinciri ödülleriyle izleyici ölçümü sağlayan $ETV tokeni başlatıyor.EarnTV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ETV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıETV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıETV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000