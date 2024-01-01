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ETHEREAL ile blok zinciri alanında çığır açan bir yolculuğa çıkmaktan gurur duyuyoruz. Projemiz, güçlü Polkadot Substrate çerçevesini kullanan bir Katman 1 blok zinciri üzerine inşa edilmiştir. Token geliştirmede devrim yaratma vizyonuyla, token akıllı sözleşme geliştirmeyi desteklemeye büyük önem veriyoruz.