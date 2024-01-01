ETHEREAL | ETRL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ETHEREAL Hızlı Proje Tanıtımı
ETHEREAL ile blok zinciri alanında çığır açan bir yolculuğa çıkmaktan gurur duyuyoruz. Projemiz, güçlü Polkadot Substrate çerçevesini kullanan bir Katman 1 blok zinciri üzerine inşa edilmiştir. Token geliştirmede devrim yaratma vizyonuyla, token akıllı sözleşme geliştirmeyi desteklemeye büyük önem veriyoruz.ETHEREAL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ETRL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıETRL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıETRL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000