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ETHPad (ETHPAD), deflasyon mekanizmasını geliştirmek amacıyla tasarlanan Ethereum üzerinde EIP-1559'dan ilham alan zincirler arası bir platformdur. ETHPad'in tam olarak demek istediği, stake etme, token satışı ve IDO katılımına odaklanan deflasyonist tetikleyicileri bir araya getirdi.