ETHPAD | ETHPAD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ETHPAD Hızlı Proje Tanıtımı
ETHPad (ETHPAD), deflasyon mekanizmasını geliştirmek amacıyla tasarlanan Ethereum üzerinde EIP-1559'dan ilham alan zincirler arası bir platformdur. ETHPad'in tam olarak demek istediği, stake etme, token satışı ve IDO katılımına odaklanan deflasyonist tetikleyicileri bir araya getirdi.ETHPAD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıETHPAD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıETHPAD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000