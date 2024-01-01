ETHEREUM2 | ETHEREUM2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ETHEREUM2 Hızlı Proje Tanıtımı
ETHEREUM2, Ethereum'da bir meme coin‘dir.ETHEREUM2 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ETHEREUM2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıETHEREUM2
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıETHEREUM2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000,000