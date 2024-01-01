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ETH 2.0 herhangi bir kripto para birimi değil, bu bir akım! Kripto dünyasına neşe, kahkaha ve aidiyet duygusu getirmek için buradayız. Sizi teknik detaylarla sıkmayacağız, ancak Ethereum'un sağlam temeli ve en son teknolojisi üzerine inşa edildiğimizden emin olabilirsiniz. Ancak bizi diğerlerinden ayıran mizah anlayışımız, yaratıcılığımız ve hepimizi bir araya getiren MEME fenomeninin büyüsüdür.