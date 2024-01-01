ETH 2.0 | ETH2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ETH 2.0 Hızlı Proje Tanıtımı
ETH 2.0 herhangi bir kripto para birimi değil, bu bir akım! Kripto dünyasına neşe, kahkaha ve aidiyet duygusu getirmek için buradayız. Sizi teknik detaylarla sıkmayacağız, ancak Ethereum'un sağlam temeli ve en son teknolojisi üzerine inşa edildiğimizden emin olabilirsiniz. Ancak bizi diğerlerinden ayıran mizah anlayışımız, yaratıcılığımız ve hepimizi bir araya getiren MEME fenomeninin büyüsüdür.ETH 2.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ETH2 Token MEXC'de
MEXC Borsası, ETH 2.0 (ETH2) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ETH2
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ETH 2.0 satın almak veya MEXC ETH2 ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ETH 2.0 tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ETH2 vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıETH2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıETH2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000,000