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Ethereum, akıllı sözleşmeler yürüten merkeziyetsiz bir platformdur: Kesinti, sansür, dolandırıcılık veya üçüncü taraf müdahalesi olasılığının olmadığı, tam olarak programlandığı gibi çalışan uygulamalardır.