Ethereum,Ether | ETH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ethereum,Ether Hızlı Proje Tanıtımı
Ethereum, akıllı sözleşmeler yürüten merkeziyetsiz bir platformdur: Kesinti, sansür, dolandırıcılık veya üçüncü taraf müdahalesi olasılığının olmadığı, tam olarak programlandığı gibi çalışan uygulamalardır.Ethereum,Ether geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ETH Token MEXC'de
MEXC Borsası, Ethereum,Ether (ETH) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ETH
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Ethereum,Ether satın almak veya MEXC ETH ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Ethereum,Ether tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ETH vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıETH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı以太坊
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2014-07-24
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.35 USDT
Maksimum Arz96,311,500