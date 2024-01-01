ETERNAL | ETERNAL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ETERNAL Hızlı Proje Tanıtımı
Cryptomines is an Play to Earn NFT game where you'll progress by acquiring Mining Power. MP is limited by the amount of workers you've currently minted and hired, the more Mining power you have, more options will be unlocked by the federation, harder difficulties, and greater rewards await on the most difficult Planets.ETERNAL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ETERNAL Token MEXC'de
MEXC Borsası, ETERNAL (ETERNAL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ETERNAL
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ETERNAL satın almak veya MEXC ETERNAL ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ETERNAL tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ETERNAL vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıETERNAL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıETERNAL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000