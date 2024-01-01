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Ethereum ağı giderek daha fazla uygulama ve akıllı sözleşme gerçekleştirmektedir. Kaynak kullanımı arttıkça, Ethereum ağı tıkanır, transferler ve alış sözleşmeleri tarafından tüketilen gaz miktarı yükselir. Bu durumda, Ethereum Express Network'e benzer şekilde, Katman 1 daha rekabetçi ve avantajlı olacaktır.