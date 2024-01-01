ETE | ETE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ETE Hızlı Proje Tanıtımı
Ethereum ağı giderek daha fazla uygulama ve akıllı sözleşme gerçekleştirmektedir. Kaynak kullanımı arttıkça, Ethereum ağı tıkanır, transferler ve alış sözleşmeleri tarafından tüketilen gaz miktarı yükselir. Bu durumda, Ethereum Express Network'e benzer şekilde, Katman 1 daha rekabetçi ve avantajlı olacaktır.ETE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ETE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıETE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıETE
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000