ETCMC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ETCMC, topluluk odaklı bir madencilik havuzu ve kendi kendini idame ettiren bir ekosistem olup merkeziyetsizliğe güçlü bir vurgu yapmaktadır.