Ethereum Classic geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ethereum Classic (ETC), kripto para birimi ve halka açık blok zinciridir. ETC, DeFi ve diğer blok zincirleri, güvenli uygulamalar, akıllı sözleşmeler ve eşler arası işlemler ile birlikte çalışabilirlik konusunda uzmanlaşmıştır. ETC, 2016 yılında, gerçekten esnek ve merkeziyetsiz bir ağ haline gelmek için topluluk liderliğinde tabana inerek başlatıldı.