Ethereum Classic | ETC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ethereum Classic Hızlı Proje Tanıtımı
Ethereum Classic (ETC), kripto para birimi ve halka açık blok zinciridir. ETC, DeFi ve diğer blok zincirleri, güvenli uygulamalar, akıllı sözleşmeler ve eşler arası işlemler ile birlikte çalışabilirlik konusunda uzmanlaşmıştır. ETC, 2016 yılında, gerçekten esnek ve merkeziyetsiz bir ağ haline gelmek için topluluk liderliğinde tabana inerek başlatıldı.Ethereum Classic geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıETC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı以太經典
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2015-11-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.7523 USDT
Maksimum Arz210,700,000