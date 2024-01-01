Equilibrium | Eq Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Equilibrium Hızlı Proje Tanıtımı
Equilibrium, Polkadot'ta dijital varlıkların alım satımında ve borç alınmasında yüksek kaldıraç sağlayan tek duraklı bir DeFi platformudur. Tam teşekküllü bir para piyasasını emir defteri tabanlı bir DEX ile birleştirir.Equilibrium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Eq Token MEXC'de
MEXC Borsası, Equilibrium (Eq) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Eq
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıEQ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEQ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz12,000,000,000