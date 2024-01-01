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Equilibrium, Polkadot'ta dijital varlıkların alım satımında ve borç alınmasında yüksek kaldıraç sağlayan tek duraklı bir DeFi platformudur. Tam teşekküllü bir para piyasasını emir defteri tabanlı bir DEX ile birleştirir.