The Epiko | EPIKO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
The Epiko Hızlı Proje Tanıtımı
Blok Zinciri'nde Epiko - GameFi Platformu, Yeni Nesil Web 3.0 Oyun Ekosistemini Güçlendiriyor. Blok zincirine yüksek kaliteli, eğlenceli deneyimler getirmeyi ve ana akım kriptoların benimsenmesine yardımcı olmayı amaçlıyorlar. Oyuncular tamamen kendi varlıklarına sahip olarak oyun ekosistemine aktif olarak katılabiliyorlar.The Epiko geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıEPIKO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEPIKO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000