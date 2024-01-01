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Blok Zinciri'nde Epiko - GameFi Platformu, Yeni Nesil Web 3.0 Oyun Ekosistemini Güçlendiriyor. Blok zincirine yüksek kaliteli, eğlenceli deneyimler getirmeyi ve ana akım kriptoların benimsenmesine yardımcı olmayı amaçlıyorlar. Oyuncular tamamen kendi varlıklarına sahip olarak oyun ekosistemine aktif olarak katılabiliyorlar.