EOSC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

EOSForce (EOSC) describes itself as a decentralized high-performance smart contract platform.Based on different governance concepts, the EOSC community has optimized the election mechanism of EOSIO and launched the EOSC mainnet. The EOSC Network aims to evolve towards its vision of a decentralized high-performance smart contract platform.