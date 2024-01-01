EOSC | EOSC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EOSC Hızlı Proje Tanıtımı
EOSForce (EOSC) describes itself as a decentralized high-performance smart contract platform.Based on different governance concepts, the EOSC community has optimized the election mechanism of EOSIO and launched the EOSC mainnet. The EOSC Network aims to evolve towards its vision of a decentralized high-performance smart contract platform.EOSC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıEOSC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEOSC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000