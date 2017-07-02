EOSIO | EOS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EOSIO Hızlı Proje Tanıtımı
EOS tokenleri, ERC-20 akıllı sözleşmesine bağlı olarak ("EOS Tokenleri") Ethereum blok zincirinde dağıtılan ERC-20 uyumlu tokenlerdir. Merkeziyetsiz uygulama ve token dağıtımı için güçlü altyapıya sahip EOS, 341 gün içinde token dağıtımı gerçekleşmektedir.EOSIO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıEOS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı柚子
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-07-02
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.99 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000