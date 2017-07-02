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EOS tokenleri, ERC-20 akıllı sözleşmesine bağlı olarak ("EOS Tokenleri") Ethereum blok zincirinde dağıtılan ERC-20 uyumlu tokenlerdir. Merkeziyetsiz uygulama ve token dağıtımı için güçlü altyapıya sahip EOS, 341 gün içinde token dağıtımı gerçekleşmektedir.