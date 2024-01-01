ENTC | ENTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ENTC Hızlı Proje Tanıtımı
ENTERBUTTON (ENTC), blok zinciri ekosistemi ile eğlence sektörü arasında uyumlu bir ilişki kuran bir proje inşa etmeye ve eğlence dünyasındaki güvenilirliğine ve etkisine dayanarak, sınıfının en iyisi NFT eğlencesini sağlamayı ve dağıtmayı amaçlamaktadır. ürünleri dünya çapında halka
ENTERBUTTON(ENTC), eğlenceye dayalı pan-kültürel ekosistemin temel taşını oluşturur. ENTC NFT Koleksiyonu ve blok zinciri teknolojisi aracılığıyla ENTC'nin vizyonu, kültürel sanatların kaydedilmesinin ve desteklenmesinin önemini yaymanın yanı sıra De-fi ekosistem kullanıcılarının istikrarlı platform çalışması altında bir arada var olabileceği ENTC evrenini yaratmaktır. Metaverse, eğlence ve P2E oyunlarıyla yakınsadığı için dünya NFT'ye aşina olacak. Dünyanın eğlence NFT içeriklerinin tam merkezinde ENTC var.ENTC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıENTC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıENTC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz970,000,000