Ethereum Name Service | ENS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ethereum Name Service Hızlı Proje Tanıtımı
The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.Ethereum Name Service geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ENS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıENS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıENS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-11-09
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000