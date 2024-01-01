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EmoTech, yenilikçi bir sohbet robotu sistemi aracılığıyla günün her saati duygusal destek sağlamaya adanmış, yapay zeka odaklı öncü bir kripto projesidir. Günümüzün hızlı tempolu dünyasında duygusal refahın her zamankinden daha önemli olduğunun farkındayız.