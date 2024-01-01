EmoTech | EMT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EmoTech Hızlı Proje Tanıtımı
EmoTech, yenilikçi bir sohbet robotu sistemi aracılığıyla günün her saati duygusal destek sağlamaya adanmış, yapay zeka odaklı öncü bir kripto projesidir. Günümüzün hızlı tempolu dünyasında duygusal refahın her zamankinden daha önemli olduğunun farkındayız.EmoTech geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıEMT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEMT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,500,200,500,200