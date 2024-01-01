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Zekanın bilgelik ve toplulukla buluştuğu Elon Mars dünyasına hoş geldiniz. Vizyoner Elon Musk'tan ve onun toplum üzerindeki derin etkisinden ilham alan projemiz, meme coin endüstrisine entelektüel derinlik ve düşündürücü içerik katarak devrim yaratmayı amaçlıyor.