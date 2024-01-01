ELON DOGE | ELONDOGE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ELON DOGE Hızlı Proje Tanıtımı
ELON DOGE yalnızca herhangi bir meme coin değildir; en son teknolojiyi internet kültürünün coşkulu cazibesiyle harmanlayan, topluluk odaklı canlı bir projedir. Projemiz, şeffaflık ve güvenilirlik sağlayan sağlam ve güvenli bir blok zinciri altyapısı ile desteklenmektedir. ELONDOGE token, topluluk katılımını teşvik etmek için bir araç görevi görerek kullanıcıların yönetişim kararlarına katılmasına ve projenin yönünü şekillendirmesine olanak tanır.ELON DOGE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıELONDOGE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıELONDOGE
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000