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2420 yılında genç bir Dogelon, ailesiyle birlikte huzur içinde yaşayacağı Mars'ın güzel kırmızı kumlarında doğdu. Birlikte, genişleyen kolonilerini galaksideki tüm yaşama refah getirecek bir teknoloji merkezine dönüştürmek için çok çalıştılar. Bu gelişme, genç Dogelon'u Dünya gezegenine sığınacağı ve yeni bir yolculuğa başlayacağı zaman ve uzayda geriye doğru kovalayacak olan Yok Edicilerin korkunç gelişine kadar devam etti.