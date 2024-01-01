Dogelon Mars | ELON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dogelon Mars Hızlı Proje Tanıtımı
2420 yılında genç bir Dogelon, ailesiyle birlikte huzur içinde yaşayacağı Mars'ın güzel kırmızı kumlarında doğdu. Birlikte, genişleyen kolonilerini galaksideki tüm yaşama refah getirecek bir teknoloji merkezine dönüştürmek için çok çalıştılar. Bu gelişme, genç Dogelon'u Dünya gezegenine sığınacağı ve yeni bir yolculuğa başlayacağı zaman ve uzayda geriye doğru kovalayacak olan Yok Edicilerin korkunç gelişine kadar devam etti.Dogelon Mars geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıELON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıELON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000