ElmoERC | ELMO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ElmoERC Hızlı Proje Tanıtımı
ElmoERC, 0000 cüzdanına doğrudan yakma yoluyla deflasyonist bir pozisyon sunar. Pratiklik, kullanım durumu ve erişilebilirlik aracılığıyla temel değerimiz, sahiplerimiz için uzun vadeli bir fayda sağlamaktır.ElmoERC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ELMO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıELMO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıELMO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000