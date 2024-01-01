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ElmoERC, 0000 cüzdanına doğrudan yakma yoluyla deflasyonist bir pozisyon sunar. Pratiklik, kullanım durumu ve erişilebilirlik aracılığıyla temel değerimiz, sahiplerimiz için uzun vadeli bir fayda sağlamaktır.