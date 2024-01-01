ELYSIA | EL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ELYSIA Hızlı Proje Tanıtımı
Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities.ELYSIA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,803,300,704