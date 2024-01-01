EJS | EJS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EJS Hızlı Proje Tanıtımı
EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects.
Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and InfrastructureEJS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EJS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEJS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEJS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000