EGG | EGG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EGG Hızlı Proje Tanıtımı
Eggdog, Solana blok zincirinde gezinen bir yumurtayı temsil eden sevimli bir memedir.EGG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EGG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEGG
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıEGG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000