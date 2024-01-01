EG | EG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EG Hızlı Proje Tanıtımı
EG is a community-owned token at the heart of a powerful ecosystem. From enterprise integration to real-world giving, EG is at the forefront of meaningful social impact with crypto.EG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,000,000,000