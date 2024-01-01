Everton FC Fan Token | EFC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Everton FC Fan Token Hızlı Proje Tanıtımı
Fan Tokenleri, asla süresi dolmayan tahsil edilebilir dijital geçiş kartlarıdır. $EFC Fan Tokeni sonsuza kadar elinizde tutmanın yanı sıra Everton'a gelişmiş erişim sağlar. Bu tokenleri, anketlerde oy kullanmanıza, VIP deneyimlerine erişmenize veya birçok uygulama içi aktiviteye, yarışmaya, sınava ve oyuna katılmanıza olanak tanıyan bir dijital hatıra parçası olarak düşünebilirsiniz.Everton FC Fan Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıEFC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEFC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000