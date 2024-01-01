Earn Network | EARN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Earn Network Hızlı Proje Tanıtımı
Tüm kripto yatırımları için son nokta dApp. Topluluk tarafından yönlendirilen, tüm pazarlar için benzersiz getiri fırsatları yaratmak üzere 'kodsuz' çözümler sunan bir pazar yeri.Earn Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EARN Token MEXC'de
MEXC Borsası, Earn Network (EARN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de EARN
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Earn Network satın almak veya MEXC EARN ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Earn Network tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen EARN vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıEARN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEARN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000