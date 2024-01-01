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Degen Zoo, DAO Maker'ın kurucusu tarafından kuruldu ve yaratıldı. Degen Zoo, hayvan NFT'lerinin topluluk kuluçkaları için ilk parça altyapısıdır. “Price of Exctinction” koleksiyonu, tümü $DZOO tokeniyle teminat altına alınan birçok koleksiyonun yalnızca ilkidir.