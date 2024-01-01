Degen Zoo | Dzoo Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Degen Zoo Hızlı Proje Tanıtımı
Degen Zoo, DAO Maker'ın kurucusu tarafından kuruldu ve yaratıldı. Degen Zoo, hayvan NFT'lerinin topluluk kuluçkaları için ilk parça altyapısıdır. “Price of Exctinction” koleksiyonu, tümü $DZOO tokeniyle teminat altına alınan birçok koleksiyonun yalnızca ilkidir.Degen Zoo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDZOO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDZOO
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000