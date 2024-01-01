DYDX Token | DYDX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DYDX Token Hızlı Proje Tanıtımı
DeFi alım satım platformu dYdX bir yönetim tokeni piyasaya sunuyor. DYDX, yönetim, ödüller ve staking merkezinde sağlam bir ekosistem yaratır. Her biri dYdX'in gelecekteki büyümesini ve merkeziyetsizleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sağlar.DYDX Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDYDX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDYDX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000