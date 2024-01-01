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DeFi alım satım platformu dYdX bir yönetim tokeni piyasaya sunuyor. DYDX, yönetim, ödüller ve staking merkezinde sağlam bir ekosistem yaratır. Her biri dYdX'in gelecekteki büyümesini ve merkeziyetsizleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sağlar.