Dvision Network | DVI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dvision Network Hızlı Proje Tanıtımı
Dvision Network - a blockchain-based metaverse, which powers the robust and diversified NFT marketplace within its augmented reality. Dvision is based on three primary platform features, which are known as NFT Market, Meta-Space, and Meta-City.Dvision Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDVI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDVI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000