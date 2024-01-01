DUKO | DUKO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DUKO Hızlı Proje Tanıtımı
Duko EN SEVİMLİ SOLANA EVCİL HAYVANIDIR. Amacı tüm köpek severleri düşük ücretli bir zincire çekerek memeleri ve toplulukları güçlendirmektir.DUKO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DUKO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDUKO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDUKO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000