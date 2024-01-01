GameGPT | DUEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GameGPT Hızlı Proje Tanıtımı
Prism tarafından geliştirilen GameGPT, hem oyuncular hem de içerik üreticileri için özel olarak tasarlanmış benzersiz bir yapay zeka oyun araçları ve deneyimleri paketi sunmak üzere tasarlanmıştır.GameGPT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DUEL Token MEXC'de
MEXC Borsası, GameGPT (DUEL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DUEL
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak GameGPT satın almak veya MEXC DUEL ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için GameGPT tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DUEL vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDUEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDUEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000