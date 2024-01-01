DUCK | DUCK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DUCK Hızlı Proje Tanıtımı
Silly Duck, Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.DUCK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DUCK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDUCK
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDUCK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000