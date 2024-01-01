DOTORI | DTR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DOTORI Hızlı Proje Tanıtımı
Cyworld, toplam Kore nüfusunun %80'ini oluşturan 32 milyon güçlü kullanıcısıyla Güney Kore'deki en tanınmış SNS hizmetlerinden biridir. Metaverse kavramını ticari olarak benimseyen, dijital para birimi kullanan ve aynı zamanda sanal ürünlerin satışından kâr elde eden ilk hizmetlerden biri olan birinci nesil bir SNS platformudur.DOTORI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DTR Token MEXC'de
MEXC Borsası, DOTORI (DTR) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DTR
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak DOTORI satın almak veya MEXC DTR ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için DOTORI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DTR vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDTR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDTR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000