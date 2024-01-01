DOTORI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Cyworld, toplam Kore nüfusunun %80'ini oluşturan 32 milyon güçlü kullanıcısıyla Güney Kore'deki en tanınmış SNS hizmetlerinden biridir. Metaverse kavramını ticari olarak benimseyen, dijital para birimi kullanan ve aynı zamanda sanal ürünlerin satışından kâr elde eden ilk hizmetlerden biri olan birinci nesil bir SNS platformudur.