Drive To Earn geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Drive To Earn (DTE), sürüş yoluyla yeni bir kazanç yöntemi sunan blok zinciri tabanlı bir platformdur. Teslimat hizmetlerinin çeşitli sektörlerde çok önemli bir rol oynadığı bir pazarda DTE, yenilikçi blok zinciri odaklı yaklaşımlarla manzarada devrim yaratmayı amaçlamaktadır.