Drive To Earn | DTE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Drive To Earn Hızlı Proje Tanıtımı
Drive To Earn (DTE), sürüş yoluyla yeni bir kazanç yöntemi sunan blok zinciri tabanlı bir platformdur. Teslimat hizmetlerinin çeşitli sektörlerde çok önemli bir rol oynadığı bir pazarda DTE, yenilikçi blok zinciri odaklı yaklaşımlarla manzarada devrim yaratmayı amaçlamaktadır.Drive To Earn geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDTE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDTE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000