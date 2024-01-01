Date Booms | DTBOM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Date Booms Hızlı Proje Tanıtımı
DataBooms, Orta Çağ savaşlarından esinlenen bir strateji oyunudur. Oyuncular çevrimiçi stratejik savaşlara katılmak için ordularını oluşturur ve güçlendirir, NFT'ler veya DTBOM tokenleri gibi dijital varlıklar elde etmek için puan kazanır. Tarih ve eğlenceyi bir araya getiren oyun, oyuncuların tarihi bir dokunuşla stratejik savaşlara girdiği heyecan verici bir deneyim sunuyor.Date Booms geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DTBOM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDTBOM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDTBOM
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz