Date Booms geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DataBooms, Orta Çağ savaşlarından esinlenen bir strateji oyunudur. Oyuncular çevrimiçi stratejik savaşlara katılmak için ordularını oluşturur ve güçlendirir, NFT'ler veya DTBOM tokenleri gibi dijital varlıklar elde etmek için puan kazanır. Tarih ve eğlenceyi bir araya getiren oyun, oyuncuların tarihi bir dokunuşla stratejik savaşlara girdiği heyecan verici bir deneyim sunuyor.