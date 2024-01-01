DSLA Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DSLA Protokolü, geliştiricilerin ve altyapı operatörlerinin, kendi kendini yürüten hizmet seviyesi anlaşmaları, bonus-malus sigorta poliçeleri ve kitle fonlamalı likidite havuzları kullanarak kullanıcılarının hizmet gecikmeleri, kesintileri ve mali kayıplara maruz kalma riskini azaltmalarını sağlayan bir risk yönetimi çerçevesidir.