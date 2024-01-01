DRF | DRF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DRF Hızlı Proje Tanıtımı
Drife is a blockchain-based mobility platform that seeks to decentralize the Ride-Hailing ecosystem. Consumers’ privacy is reinforced and drivers’ rights' and remuneration levels are transparent and fairly distributed. Drivers retain their rights to unionize while the system allows local regulations and compliance to be upheld.
Drife aspires to disrupt the existing business model dominated by Uber & Lyft with a fairer, more efficient, and transparent ride-hailing economy and transportation marketplace, built on the Blockchain.DRF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDRF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDRF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,250,000,000