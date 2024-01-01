Doracle | DRC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Doracle Hızlı Proje Tanıtımı
Doracle, zincir içi ve zincir dışı finansal piyasa veri iletişimini hızlı ve doğru bir şekilde sağlamayı amaçlayan merkeziyetsiz bir oracle projesidir.Doracle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DRC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDRC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDRC
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000