Doracle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Doracle, zincir içi ve zincir dışı finansal piyasa veri iletişimini hızlı ve doğru bir şekilde sağlamayı amaçlayan merkeziyetsiz bir oracle projesidir.