SolDragon | DRAGON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SolDragon Hızlı Proje Tanıtımı
SolDragon, Solana zinciri üzerinde yer alan bir memecoin olup gücü, bilgeliği ve merkeziyetsiz bir alemdeki güçlü bir kuvveti sembolize eder.SolDragon geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DRAGON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDRAGON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDRAGON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000