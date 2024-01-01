DPEX | DPEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DPEX Hızlı Proje Tanıtımı
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Tokenin İngilizce adıDPEX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDPEX
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,250,000,000