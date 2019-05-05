Polkadot | DOT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Polkadot Hızlı Proje Tanıtımı
Polkadot, Polkadot'un ortak güvenlik şemsiyesi içinde birlikte hareket eden esnek, özerk ekonomiler için giriş engellerinin düşük olduğu bir platformdur. Polkadot, yalnızca blok zinciri teknolojisinde değil, aynı zamanda daha adil eşler arası dijital yargı yetkilerini sağlamaya yönelik bir devrimdir.Polkadot geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDOT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı波卡
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-05-05
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000