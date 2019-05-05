Polkadot geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Polkadot, Polkadot'un ortak güvenlik şemsiyesi içinde birlikte hareket eden esnek, özerk ekonomiler için giriş engellerinin düşük olduğu bir platformdur. Polkadot, yalnızca blok zinciri teknolojisinde değil, aynı zamanda daha adil eşler arası dijital yargı yetkilerini sağlamaya yönelik bir devrimdir.