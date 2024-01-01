DOSE | DOSE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DOSE Hızlı Proje Tanıtımı
DOSE, satın alma, kullanım ve eylem tokenidir. OliveX oyunlaştırılmış fitness ekosisteminin merkezinde yer alır. Oyuncular, Dustland Runner, Dustland Cyclist, 22 Pushup ve diğer deneyimlerde antrenmana dayalı oyun görevlerini tamamlamaları karşılığında DOSE tokenleri almaya hak kazanır.DOSE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDOSE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDOSE
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000