DOSE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DOSE, satın alma, kullanım ve eylem tokenidir. OliveX oyunlaştırılmış fitness ekosisteminin merkezinde yer alır. Oyuncular, Dustland Runner, Dustland Cyclist, 22 Pushup ve diğer deneyimlerde antrenmana dayalı oyun görevlerini tamamlamaları karşılığında DOSE tokenleri almaya hak kazanır.