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$DOGGO, çeşitli topluluklar tarafından desteklenen bir meme tokendir. Birincil amacı, Solana NFT projelerine entegre olmak, staking ödülü olarak kullanılmak ve yeni projelere fon sağlayarak yardımcı olmaktır.