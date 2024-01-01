DOGGO | DOGGO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DOGGO Hızlı Proje Tanıtımı
$DOGGO, çeşitli topluluklar tarafından desteklenen bir meme tokendir. Birincil amacı, Solana NFT projelerine entegre olmak, staking ödülü olarak kullanılmak ve yeni projelere fon sağlayarak yardımcı olmaktır.DOGGO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDOGGO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDOGGO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000