Dogecoin, memecoin | DOGE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dogecoin, memecoin Hızlı Proje Tanıtımı
Dogecoin, para birimi olarak gerçek faydaya odaklanan bir kripto para birimidir. Dogecoin'i mikro işlemlerde kullanıma uygun hale getiren ve aynı zamanda çevrimiçi mağazalarda ödeme seçeneği olarak öne çıkaran hızlı blok süreleri ve çok düşük ücretler sunar. Dogecoin, çevrimiçi perakendeciler tarafından bu şekilde benimsenmiştir ve tüketiciden tüketiciye para transferi aracı olarak da kolaylıkla kullanılabilmektedir.Dogecoin, memecoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DOGE Token MEXC'de
MEXC Borsası, Dogecoin, memecoin (DOGE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DOGE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Dogecoin, memecoin satın almak veya MEXC DOGE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Dogecoin, memecoin tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DOGE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDOGE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı狗狗幣
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2013-12-12
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.000559 USDT
Maksimum Arz138,158,736,384