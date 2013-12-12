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Dogecoin, para birimi olarak gerçek faydaya odaklanan bir kripto para birimidir. Dogecoin'i mikro işlemlerde kullanıma uygun hale getiren ve aynı zamanda çevrimiçi mağazalarda ödeme seçeneği olarak öne çıkaran hızlı blok süreleri ve çok düşük ücretler sunar. Dogecoin, çevrimiçi perakendeciler tarafından bu şekilde benimsenmiştir ve tüketiciden tüketiciye para transferi aracı olarak da kolaylıkla kullanılabilmektedir.