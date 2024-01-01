Day of Defeat 2.0 | DOD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Day of Defeat 2.0 Hızlı Proje Tanıtımı
DOD, BNB Akıllı Zincir üzerinde tasarlanmış, hızlı imha mekanizmasına sahip, Day of Defeat sahipleriyle paylaşılacak 100 milyon ABD Dolarına ulaşacak ödül havuzuna sahip benzersiz bir projedir.Day of Defeat 2.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDOD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDOD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000