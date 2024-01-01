Domon | DOC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Domon Hızlı Proje Tanıtımı
Domon, meme, NFT ve GameFi özelliklerine sahip merkeziyetsiz BNB Akıllı Zinciri tokenidir.Domon geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DOC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDOC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDOC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz