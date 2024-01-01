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Dynamo, DeFi dünyasını dönüştürme vizyonundan doğan yenilikçi bir projedir. Merkeziyetsiz finansın (DeFi) hızla büyümesiyle birlikte karşımıza çıkan fırsatları, potansiyelleri ve daha parlak bir geleceği keşfettik. Finansın geleceğinin daha açık, kapsayıcı ve fırsatlarla dolu olacağına inanıyoruz. Bu nedenle, Dynamo projesini bu geleceğe güçlü bir temel oluşturmak için yarattık.